В работе автоматов по продаже билетов в московском метро произошел сбой

В работе автоматов по продаже билетов в московском метро произошел сбой

В работе автоматов по продаже проездных в московском метрополитене наблюдаются «кратковременные сбои», говорится в сообщении официального твиттер-аккаунта Московского метрополитена.

«Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн», — обратилась пресс-служба метро к пассажирам. В метрополитене принесли извинения за ситуацию и заявили, что делают все для восстановления нормальной работы.

Накануне, 12 июня, неизвестные по телефону сообщили о минировании 12 станций московского метро. Кинологам пришлось проверить, в частности, станции «Медведково», «Коломенская», «Черкизовская». Также телефонные террористы сообщили о заложенных бомбах на московских стадионах и в парках. Проверить из-за анонимных сообщений пришлось стадионы «ЦСКА Арена», «Парк Легенд», «Сапсан Арена», а также парк «ЗИЛАРТ», ВДНХ, сад «Эрмитаж», парк «Зарядье»,