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Broadcom Limited $370 (+32,72%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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В работе автоматов по продаже билетов в московском метро произошел сбой

В работе автоматов по продаже проездных в московском метрополитене наблюдаются «кратковременные сбои», говорится в сообщении официального твиттер-аккаунта Московского метрополитена.

«Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн», — обратилась пресс-служба метро к пассажирам. В метрополитене принесли извинения за ситуацию и заявили, что делают все для восстановления нормальной работы.

Накануне, 12 июня, неизвестные по телефону сообщили о минировании 12 станций московского метро. Кинологам пришлось проверить, в частности, станции «Медведково», «Коломенская», «Черкизовская». Также телефонные террористы сообщили о заложенных бомбах на московских стадионах и в парках. Проверить из-за анонимных сообщений пришлось стадионы «ЦСКА Арена», «Парк Легенд», «Сапсан Арена», а также парк «ЗИЛАРТ», ВДНХ, сад «Эрмитаж», парк «Зарядье»,

Теги: «Московский метрополитен», Метро, Москва
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