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Broadcom Limited $370 (+32,72%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для окрошки

Роскачество дало рекомендации по выбору правильных ингредиентов для приготовления окрошки, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Эксперты отметили, что классический рецепт включает в себя картофель, яйца, огурцы, редис, укроп, зеленый лук, квас и сметану для заправки.

Роскачество советует выбирать картофель среднего размера без наростов, поражений, темных и зеленых пятен и неприятного запаха. При выборе яиц следует обращать внимание на адрес производителя и дату изготовления. Упаковка сметаны должна быть целой и неповрежденной, предупреждает ведомство.

Укроп и зеленый лук нужно мелко нарубить и добавить соль, чтобы убрать жесткость, рекомендует Роскачество. Эксперты советуют брать для окрошки несладкий квас, кефир или айран.

В мае «Яндекс» подсчитал, что в среднем набор продуктов для приготовления окрошки на пять человек обойдется в 281 руб. Самыми дорогими ингредиентами оказались вареная колбаса (средняя цена порции 102 руб.) и квас, который стоит в среднем 53 руб. 

Теги: Роскачество
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