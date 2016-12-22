ВЦИОМ рассказал о недовольстве россиян ремейками советских фильмов

Большинству россиян (58%) не нравятся ремейки советских фильмов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

В то же время каждый третий респондент (35%) отмечает, что ему понравились большинство увиденных ремейков. Самыми известными оказались «Ирония судьбы. Продолжение», «Служебный роман. Наше время», новые «Тихий Дон» и «Тарас Бульба».

Ремейки советских мультфильмов не оценили 43% опрошенных, позитивно их восприняли 52%. При этом видели эти ленты только 32% респондентов (62% не смотрели, 6% затруднились с ответом). Самыми популярными мультфильмами стали «Простоквашино. Новые серии», «Новые Бременские музыканты» и «Новые приключения кота Леопольда».

Также социологи попытались выяснить, какой отечественный фильм 2017 года россияне считают лучшим. В пятерке наиболее полюбившихся зрителям картин оказались ​«Движение вверх» (15%), «Лед» (7%), «Последний богатырь» (4%), «Легенда №17» (4%; фильм был снят в 2012 году, а в прокат вышел в 2013 году) и «Салют-7» (3%).

Телефонный опрос проводился 14–15 апреля. В нем приняли участие 2 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.

Министр культуры Владимир Мединский ранее заявил, что в 2017 году российские фильмы в кинотеатрах посмотрело максимальное за четверть века число зрителей — 55 млн человек.

Сейчас рекордсменом по кассовым сборам является фильм «Движение вверх», который заработал в прокате 3 млрд руб. Предыдущий ​рекорд по сборам в конце 2017 года поставил фильм-сказка «Последний богатырь», собравший в прокате более 1,6 млрд руб.