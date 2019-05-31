На Украине вернут правила 1928 года и сменят написание славянских фамилий

Украинский кабмин 22 мая одобрил новую редакцию документа об украинском правописании. Его полный текст на прошлой неделе опубликовал киевский Институт языкознания им. Потебни. Документ, указывали «Страна.ua» и «Обозреватель», должен прийти на смену аналогичному постановлению кабинета министров от 1992 года. Предполагается, что инициатива частично вернет в употребление языковые нормы, которые были приняты на Украине сто лет назад (впервые их утвердили в 1919 году, дополнялись они в 1928 году).

Необходимость изменений в документе объяснялась «обеспечением конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификацией употребления орфографических норм». Документ, в частности, предполагает смену в написании слов (корней и суффиксов) и «дополнения» к уже действующим нормам языка.

К примеру, теперь, отмечает «Страна.ua», в украинском языке появится масса слов, начинающихся с украинской буквы «и» (можно будет говорить и «ірод», и «ирод», прежде правилами допускался только первый вариант написания). Это, замечает местный «24 канал», — компромисс с правописанием 1928 года, который предусматривал употребление буквы «и» в начале слова. Кроме того, в язык, продолжает канал, вернется йотирование — будет добавлен звук j или «йот», который в сочетании с гласными будет передаваться буквами «є», «ї», «ю», «я» (например, «проєкт», «проєкція», «траєкторія», «фоє»).

Также изменения включают в себя трансформацию в написании некоторых славянских фамилий. Так, в разделе документа о новых правилах под названием «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями» говорится, что изменения затронут русские, белорусские и польские фамилии. «Прилагательные окончания российских фамилий» на-ый и-ой необходимо писать через–ий (Бєлий, Островський), отмечается в документе.

Также там указывается, что славянские фамилии, в которых есть суффиксы–ск-, -цк- должны писаться с использованием мягкого знака. Например, фамилия Маяковский должна передаваться как «Маяковський», а Трубецкой — как «Трубецький». При этом исключением будет являться имя Лев Толстой.