СМИ сообщили о возврате в Москву рейса в Екатеринбург из-за неисправности

СМИ сообщили о возврате в Москву рейса в Екатеринбург из-за неисправности

Самолет Embraer 190, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, вернулся в Шереметьево из-за неисправности датчиков закрылок. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах и РЕН ТВ без указания источника информации.

Уточняется, что лайнер совершил штатную посадку в Москве, в результате инцидента никто не пострадал.

11 июня вылет самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Брянска в Сочи задержался почти на 6 часов из-за технической неисправности в системе запуска двигателя. В итоге рейс выполнил другой резервный лайнер.