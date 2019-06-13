Глава ДНР заявил о планах сделать День России государственным праздником

День России станет государственным праздником в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), заявил ее глава Денис Пушилин. Об этом сообщается на его сайте.

«Мы ощущаем себя частью великого Русского мира <...> Уверен, будет справедливо объявить День России государственным праздником Донецкой Народной Республики. И в следующем году отметить 12 июня в официальном статусе», — сказал Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования. Он отметил, что ДНР уже «прошла большой путь домой», и выразил уверенность в достижении этой цели.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР, объяснив такое решение гуманитарными соображениями. Российское МВД позднее сообщало, что после указа президента жители Донбасса подали несколько тысяч заявлений о получении российского паспорта.