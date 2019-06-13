В Москве от удара током погибла известная покеристка

В своей квартире в Москве умерла девушка 1992 года рождения, на ее теле были обнаружены следы электротравмы, говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета

Тело девушки обнаружили 11 июня в жилом доме на Кутузовском проспекте. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также «Московский Комсомолец» и телеканал РЕН ТВ пишут, что погибшая — известная онлайн-покеристка и киберспортсмена Лилия Новикова. Она скончалась, когда сушила голову феном. Ее тело нашла соседка.

В декабре 2018 года в Братске умерла чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова — она получила электротравмы, уронив в ванную с водой мобильный телефон. Девушке было 15 лет.