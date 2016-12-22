Чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной

Чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла от электротравмы в ванной, уронив в воду мобильный телефон. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков.

По его словам, инцидент произошел 8 декабря, когда в Братске проходил турнир по этому виду боевых искусств.

«Пришел наш спортивный врач и сказал, что Ирина купалась в ванной, разговаривая по сотовому телефону, который стоял на зарядке. Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током», — рассказал Казбеков.

Как сообщает kp.ru, 15-летняя Рыбникова погибла у себя дома. Газета отмечает, что по итогам всероссийского турнира по панкратиону девушку включили в состав сборной России.