Почти вся Абхазия осталась без электричества

Почти вся Абхазия осталась без электричества

Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре. Об этом сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго» в Facebook.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Галском районе произошло отключение ВЛ в Ачигваре. В результате без подачи электроэнергии осталась практически вся территория Республики Абхазия», — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе уточнили, что подача электричества прервалась после попадания молнии в высоковольтную линию, вследствие чего сработала дифференциальная защита и произошло отключение.

В компании отметили, что специалисты не обнаружили повреждений ВЛ. В настоящее время они пытаются восстановить подачу электроэнергии по всей территории республики.