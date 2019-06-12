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Рябков и замглавы Госдепа позитивно оценили очную встречу в Праге

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что его встреча с заместителем государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон прошла в позитивной тональности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, в настоящее время сохраняются крайне глубокие расхождения в подходах Москвы и Вашингтона практически во всех вопросах, касающихся контроля над вооружениями. При этом Рябков особо отметил тот факт, что подобные встречи давно не проходили. «Поэтому сам факт того, что встреча состоялась и прошла, я бы сказал, в позитивной тональности, наверное, заслуживает внимания», — отметил он.

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Также Рябков заявил, что его встреча с Томпсон стала стартовым моментом для активизации контактов России и США в сфере стратегической стабильности. «Я бы назвал эту встречу стартовым моментом. Ведь по совокупности итогов сегодняшнего мероприятия речь уже не идет о каком-то одноразовом контакте, за ним последуют новые беседы, а, надеюсь, что со временем и переговоры», — сказал замминистра.

Он считает, что стороны не имеют права допускать того, чтобы «архитектура в сфере контроля над вооружениями теряла элемент за элементом». По его мнению, без подобных переговоров в столько серьезных вопросах разобраться сложно.

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В свою очередь Томпсон назвала встречу с Рябковым, которая состоялась в Праге, искренней. «Еще одна искренняя встреча с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, наша четвертая встреча в этом году», — написала она в Twitter.

Заместитель госсекретаря Майка Помпео отметила, что в рамках встречи был затронут ряд приоритетных вопросов нацбезопасности США и вопросов стратегической безопасности, по которым Вашингтон хотел бы вести конструктивный диалог с Москвой.

Теги: Сергей Рябков, встреча, Прага, Госдеп США
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