Рябков и замглавы Госдепа позитивно оценили очную встречу в Праге

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что его встреча с заместителем государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон прошла в позитивной тональности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, в настоящее время сохраняются крайне глубокие расхождения в подходах Москвы и Вашингтона практически во всех вопросах, касающихся контроля над вооружениями. При этом Рябков особо отметил тот факт, что подобные встречи давно не проходили. «Поэтому сам факт того, что встреча состоялась и прошла, я бы сказал, в позитивной тональности, наверное, заслуживает внимания», — отметил он.

Также Рябков заявил, что его встреча с Томпсон стала стартовым моментом для активизации контактов России и США в сфере стратегической стабильности. «Я бы назвал эту встречу стартовым моментом. Ведь по совокупности итогов сегодняшнего мероприятия речь уже не идет о каком-то одноразовом контакте, за ним последуют новые беседы, а, надеюсь, что со временем и переговоры», — сказал замминистра.

Он считает, что стороны не имеют права допускать того, чтобы «архитектура в сфере контроля над вооружениями теряла элемент за элементом». По его мнению, без подобных переговоров в столько серьезных вопросах разобраться сложно.