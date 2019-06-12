Рябков исключил возникновение чудес в российско-американских отношениях

Москва верит в перспективы российско-американских отношений, однако места для чудес в них нет. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal замглавы МИД России Сергей Рябков накануне своей встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном.

«Мы верим в наши отношения с США, несмотря на разногласия, но чудес в этих отношениях не чудес», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, Россия и США сегодня переживают один из самых сложных периодов дипотношений за многие годы. «Мы сейчас на этапе, который гораздо ниже, чем любой из периодов даже с худших дней холодной войны, потому что тогда мы могли каким-то образом предсказать, как будут разворачиваться события», — заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства, указав, что во взаимоотношениях двух стран преобладают изменчивость и непредсказуемость, в связи с чем возрастает опасность.

По мнению российского дипломата, улучшению отношений между станами могут послужить меры укрепления доверия. В частности, дипломат акцентировал внимание на прекращении практики взаимной высылки дипломатов и закрытия дипмиссий. Кроме того, Рябков призвал Вашингтон рассмотреть возможность создания двухсторонних механизмов для предотвращения эскалации инцидентов, которые могут непреднамеренно спровоцировать агрессию.