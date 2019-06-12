Гитаристу группы «Бахыт-Компот» на три года закрыли въезд на Украину

Гитаристу группы «Бахыт-Компот» на три года закрыли въезд на Украину

Пограничная служба Украины не пустила в страну гитариста российской рок-группы «Бахыт-Компот» и запретила ему въезд на три года. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечает пограничная служба, в 2016 году музыкант без специального разрешения побывал в Донецке, куда попал не через контрольный пункт въезда и выезда. У него российское гражданство.

«По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», гражданину России 1973 года, гитаристу группы «Бахыт-компот», запрещен въезд на Украину сроком на три года», — говорится в сообщении на сайте пограничников. Там добавили, что музыканта отправили в Россию обратным рейсом.

На странице «Бахыт-Компот» во «ВКонтакте» также написали, что музыкант больше не может въехать на территорию России. Речь идет о Яне Комарницком, который, кроме прочего, является корреспондентом телеканала «Царь-град».

В заметке для канала он отметил, что собирался в Киев на день в гости к друзьям. Комарницкий также сообщил пограничникам, что зарегистрирован на обратный рейс и несколько раз, как утверждается в материале, показывал им свои соцсети.