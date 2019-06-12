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Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
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Путин поздравил жителей страны с Днем России

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с государственным праздником — Днем России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он отметил, что понимание россиян своей Родины объединяет тысячелетнюю историю, великую культуру, достижения, природное богатство, огромные просторы и самобытность регионов.

Путин добавил, что каждый российский гражданин ответственен за настоящее и будущее своей страны. Так, «когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него всё возможное», государство может решить масштабные задачи, стоящие перед ним, подчеркнул российский лидер.

Ранее россиян с государственным праздником поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
 

Теги: Владимир Путин, поздравление, россияне, День России
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