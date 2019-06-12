Медведев поздравил граждан страны с Днем России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с государственным праздником — Днем России.

«С Днем России!» — написал он в Twitter.

12 июня в честь Дня России на Красной площади пройдет концерт. Накануне стало известно, что в нем примет участие «Машина времени». Ранее лидер группы Андрей Макаревич заявлял, что «кто-то кому-то позвонил» и их выступление на Красной площади решили отменить.

День России начали отмечать с 1992 года как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.