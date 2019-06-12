Киевский суд эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Шевченковском суде Киева проведена эвакуация после сообщения о минировании здания. Об этом сообщает «Укринформ».

Сколько человек эвакуировали, не уточняется. Согласно сообщению в Facebook, суд уже восстановил работу. При проверке опасных веществ и предметов не нашли.

Сотрудники полиции 10 июня проверяли здание Конституционного суда Украины после сообщения о минировании, сообщал «Гордон». Оно поступило во время слушания по поводу указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

В тот же день полиция проверяла информацию о минировании Ровенской АЭС. До этого о поступлении аналогичного сообщения заявил помощник ректора Ровенского государственного гуманитарного университета.