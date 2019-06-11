«Машина времени» выступит на Красной площади в День России

«Машина времени» выступит на Красной площади в День России

Группа «Машина времени» выступит на праздничном концерте в честь Дня России 12 июня в Москве. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь группы Антон Чернин, не уточнив подробности.

РБК направил запрос в компанию «Арс», которая является организатором мероприятия.

Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России. Отмену выступления он объяснил тем, что «кто-то кому-то позвонил».

В беседе с РБК Макаревич сообщил, что ему позвонили представители «Арс» и попросили отменить выступление без указания причин такого решения.