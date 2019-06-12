В мэрии попросили воздержаться от участия в несогласованной акции 12 июня

В мэрии попросили воздержаться от участия в несогласованной акции 12 июня

В мэрии Москвы призвали отказаться от участия в несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

По словам представителя мэрии, накануне столичные власти провели встречу с организаторами акции «Свободу Ивану Голунову» Мариной Литвинович, Григорием Тумановым, Артемом Лоскутовым и другими. Отмечается, что их уведомили об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия.

В департаменте подчеркнули, что из-за ограниченного времени на подготовку несогласованной акции нет возможности обеспечить полную общественную безопасность.

Ранее стало известно, что Голунов после снятия обвинений в торговле наркотиками и освобождения из-под домашнего ареста не планирует посещать несогласованную акцию в свою поддержку 12 июня.