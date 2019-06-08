В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

В Калифорнии в рамках розыгрыша лотереи Mega Millions продали билет, на который выпал выигрыш в размере $530 млн, сообщает CNN.

По данным телеканала, победившими числами стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и «мега-шар» 2. В случае если обладатель счастливого билета решит забрать выигрыш сразу, то его сумма, согласно правилам, сократится до $345,2 млн. В лотерее Mega Millions участвуют жители 44 штатов, столичного округа Колумбия и Виргинских островов (США).

Нынешний джекпот стал седьмым по величине в истории данной лотереи. Крупнейший выигрыш для отдельного билета в размере $1,5 млрд разыграли в Mega Millions в октябре прошлого года. Тогда счастливый билет, в котором совпали все шесть номеров, купили в Южной Каролине.