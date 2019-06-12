Во Франции освободили взятых в заложники стажера и надзирателя

Во Франции освободили взятых в заложники стажера и надзирателя

Ситуацию с заложниками, захваченными в тюрьме во Франции, удалось разрешить. Обоих надзирателей, которых взял в заложники заключенный, освободили, сообщила в своем Twitter министр юстиции Франции Николь Беллубе.

«Конец захвата заложников в тюрьме Конде-сюр-Сарт. Я благодарю команды тюремной администрации и спецподразделение полиции за их участие», — написала Беллубе, пообещав оказать поддержку надзирателям.

Во вторник, 11 июня, 35-летний арестант, отбывающий длительное наказание в тюрьме Конде-сюр-Сарт, взял в заложники двоих человек — стажера и надзирателя.

Как отмечает телеканал BFMTV, это не первый случай, когда заключенный берет сотрудников тюрьмы в заложники. Отмечается, что заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.