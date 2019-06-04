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В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием машины полиции

В Москве на Кутузовском проспекте произошла массовая авария с участием пяти автомобилей, включая полицейскую машину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД.

Инцидент произошел поздно вечером 3 июня. По данным МВД, автомобиль ВАЗ-2115 направлялся в сторону центра города и выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейской машиной, ехавшей со включенными спецсигналами. В результате ВАЗ задел еще три автомобиля, которые также ехали в центр.

В МВД уточнили, что в ДТП нет пострадавших, а движение на проспекте восстановлено. По факту произошедшего проводится проверка.

Вечером 3 июня на столичном проспекте произошла еще одна авария с участием автобуса, легкового автомобиля и такси, которая привела к перекрытию движения по трем полосам из пяти. Официально о пострадавших не сообщалось.

Теги: ДТП, Кутузовский проспект, автомобиль
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