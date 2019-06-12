Путин после обращения Нурмагомедова выделил средства на школу в Дагестане

Путин после обращения Нурмагомедова выделил средства на школу в Дагестане

Президент России Владимир Путин выделил 600 млн рублей на строительство школы в Дагестане после обращения российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Об этом в интервью «Учительской газете» сообщил отец бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Он отметил, что школу назовут в честь его сына — Хабиба. Отец спортсмена выразил надежду, что выделенные средства будут потрачены по прямому назначению. «И у нас появится возможность лучше учиться, воспитывать, давать результаты. Будем работать над этим», — добавил Нурмагомедов-старший.

Ранее в сети появилось видео «спарринга» Нурмагомедова с привязанным медведем. На записи, сделанной в Дагестане, видно, как спортсмен борется с привязанным цепью животным.

Хабиб Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и третий спортсмен в рейтинге организации (без учета весовых категорий).



В сентябре текущего года спортсмен планирует провести поединок с действующим чемпионом UFC в легком весе американцем Дастином Порье.