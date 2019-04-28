Опубликовано видео сражения Нурмагомедова с медведем

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов провел «спарринг» с медведем. На видеозаписи, опубликованной в Instagram-аккаунте redfurrymma_official, видно, как он борется с привязанным цепью животным.

https://www.instagram.com/p/BwrfHwFBwnL/

Как сообщает «РИА Новости», видеозапись была сделана в Дагестане.

В аккаунте самого Нурмагомедова опубликовано фото с медведем, которое сопровождается комментарием «с моим старым другом».

Хабиб Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и третий спортсмен в рейтинге организации (без учета весовых категорий).