Президент Греции распустил парламент и объявил о досрочных выборах

Президент Греции Прокопис Павлопулос распустил парламент страны и объявил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 7 июля. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте парламента.

Согласно конституции Греции, новые выборы должны состояться в течение 30 дней с момента роспуска парламента. В новом составе, который появится после выборов, парламент соберется на первом заседании 17 июля после присяги депутатов. В дальнейшем проведут процедуры формирования президиума парламента с избранием нового председателя, его заместителей, а также секретарей.

В конце мая премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам состоявшихся выборов в Европарламент предложил провести в стране досрочные парламентские выборы. В ходе состоявшихся выборов возглавляемая Ципрасом партия «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА) уступила оппозиционной партии «Новая демократия».