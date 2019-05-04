На Урале военный погиб из-за взрыва боеприпаса на полигоне

На полигоне в Свердловской области один военнослужащий погиб и еще четверо пострадали при подрыве боеприпаса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

По предварительным данным ведомства, в пятницу, 3 мая, военные в нарушение требований безопасности разожгли костер, что привело к детонации. Пострадавших доставили в военный госпиталь гарнизона, их состояние не уточняется.

Все обстоятельства происшествия устанавливают комиссия ЦВО и сотрудники военной прокуратуры. По данным источника ТАСС в силовых структурах, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Местное издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на неназванные источники добавляет, что речь идет о Еланском гарнизоне и что погибший — солдат-срочник. Еще один военный лишился ног, пишет издание.

В июне 2018 года взрыв боеприпаса произошел на полигоне в Ленинградской области, тогда пострадали двое военных. Сообщалось, что в это время там утилизировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.