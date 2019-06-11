Суд оштрафовал Льва Пономарева на 300 тыс. руб. за акцию на Лубянке

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в размере 300 тыс. руб. правозащитнику Льву Пономареву за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«Суд постановил: признать Пономарева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — сообщила Котомина.

Наказание было назначено Пономареву за организацию несогласованной акции 13 мая на Лубянке. Тогда у здания ФСБ собрались около 500 человек. Акция называлась «В защиту нового поколения», в ходе нее полицейские задержали, по информации «ОВД-Инфо», 13 человек. Акция проводилась в поддержку фигурантов уголовных дел «Сети» (по версии следствия, организация готовила теракты) и «Нового величия» (по версии следствия, члены организации планировали захват власти).

Лев Пономарев в декабре 2018 года отбыл административный арест, который суд назначил ему в качестве наказания за призыв к несогласованной акции протеста. Среди выступивших в защиту Пономарева тогда была уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она направляла в Мосгорсуд ходатайство о его освобождении.