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На Белорусском направлении возобновили движение поездов после сбоя

Движение пригородных поездов на участке Голицыно — Звенигород (Белорусское направление Московской железной дороги) возобновлено, сообщается на сайте РЖД.

Отмечается, что после ликвидации произошедшего по техническим причинам сбоя первый поезд отправился со станции Голицыно в 20:50 мск. В РЖД извинились за доставленные неудобства.

Сбой произошел вечером 11 июня. Сообщалось, что на время неполадок были запущены компенсационные автобусы.

В конце мая РЖД предупреждали о временных задержках в движении поездов на Ярославском направлении. Причины задержек не назывались.

Теги: сбой, пригородные поезда, Белорусское направление
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