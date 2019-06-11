Общество , 22:05
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На Белорусском направлении возобновили движение поездов после сбоя
Движение пригородных поездов на участке Голицыно — Звенигород (Белорусское направление Московской железной дороги) возобновлено, сообщается на сайте РЖД.
Отмечается, что после ликвидации произошедшего по техническим причинам сбоя первый поезд отправился со станции Голицыно в 20:50 мск. В РЖД извинились за доставленные неудобства.
Сбой произошел вечером 11 июня. Сообщалось, что на время неполадок были запущены компенсационные автобусы.
В конце мая РЖД предупреждали о временных задержках в движении поездов на Ярославском направлении. Причины задержек не назывались.