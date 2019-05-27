В РЖД предупредили о задержках на Ярославском направлении

В РЖД предупредили о задержках на Ярославском направлении

На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) несколько пригородных поездов задерживаются по техническим причинам и следуют с увеличенным интервалом. Об этом говорится на сайте РЖД.

В МЖД принесли извинения за неудобства и подчеркнули, что делают все необходимое для ввода задержанных поездов в график. Конкретные причины произошедшего не называются.

В середине апреля на Ярославском направлении также задерживались поезда по техническим причинам. Обстоятельства инцидента также не уточнялись.