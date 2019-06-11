Сын Бари Алибасова предположил возможность намеренного отравления отца

Бари Алибасов-младший предположил, что его отца могли намеренно отравить. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили. Но у нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», — сказал сын Алибасова.

Представитель Алибасова Вадим Горжанкин в разговоре с РБК также допустил, что продюсера могли отравить. «Студия, где все это произошло, постоянно посещается разными людьми, музыкантами и другими. Нет четкого пропускного режима или требования удостоверения личности. Потенциально такая версия [отравления] возможна, никого конкретно мы не предполагаем. Может, кто-то переставил [жидкость для очистки труб] «Крот», хотя вряд ли это было намеренно», — считает Горжанкин.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня с ожогом пищевода. Продюсер по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот» вместо сока, рассказывал его сын. Спустя два дня медики решили ввести Алибасова в медикаментозный сон, в котором в итоге продюсер провел пять суток. 11 июня он начал приходить в себя.