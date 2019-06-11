Появилось первое видео с Алибасовым после выхода из медикаментозного сна

Появилось первое видео с Алибасовым после выхода из медикаментозного сна

На официальной странице музыкальной группы «На-На» в Instagram появилось первое видео с Бари Алибасовым после его выхода из медикаментозного сна. Об этом РБК сообщил Вадим Горжанкин, PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На».

Видеозапись сделал сын продюсера в НИИ имени Склифосовского. На кадрах видно, как Алибасов лежит на кушетке в палате с закрытыми глазами и сложенными за голову руками, вокруг артиста работают медики.

https://www.instagram.com/p/Byki0xBBCkw/

Бари Алибасова госпитализировали на прошлой неделе, 4 июня у него диагностировали ожог пищевода. Продюсер по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот» вместо сока, рассказывал его сын. Спустя два дня медики решили ввести Алибасова в медикаментозный сон, в котором в итоге продюсер провел пять суток.