Radiohead опубликовала 18 часов неизданных записей из-за взлома хакеров

Музыкальная группа Radiohead на своей странице в Facebook объявила, что выкладывает в публичный доступ 18 часов неизданного материала, записанного во время работы над третьим студийным альбомом коллектива OK Computer (1997 год).

Такое решение музыканты приняли после того, как хакеры взломали минидиск солиста Тома Йорка и украли записи, потребовав $150 тыс выкупа. В сообщении отмечается, что материал никогда не предназначался для публики.

Он бесплатно доступен для прослушивания на странице Radiohead в Bandcamp в течение 18 дней, купить электронную версию можно за £18 — вся выручка будет передана общественному экологическому движению Extinction Rebellion.