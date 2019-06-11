Radiohead опубликовала 18 часов неизданных записей из-за взлома хакеров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,53 -0,25 EUR Бирж. 73,13 -0,15 Brent 62,37 -0,81% USD Нал. 65,19 64,22 EUR Нал. 73,76 72,68 USD ЦБ 64,52 -0,28 EUR ЦБ 73,04 -0,17 EUR/USD 1,1330 +0,0013 BTC/USD Бирж. 7 889,80 -130,10 IMOEX 2 751,75 +0,33% RTSI 1 343,33 +0,57% DJIA 26 080,55 +0,07% Nasdaq 7 831,96 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Intel $60 (+28,26%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,82%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+23,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Intel $60 (+28,26%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,82%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+23,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 64,52 (-0,28) Quote, 14:46
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 73,04 (-0,17) Quote, 14:46
Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных Общество, 21:10 Болтон обвинил Россию в распространении фейков об администрации Трампа Политика, 21:07 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 21:00 Журналиста Ивана Голунова отпустили из полиции Общество, 20:53 С журналиста Ивана Голунова сняли электронный браслет Общество, 20:53 Белый дом сообщил о «теплом письме» Трампу от Ким Чен Ына Политика, 20:52 C сайта московского управления МВД пропали новости о деле Голунова Общество, 20:51 Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром Спорт, 20:50 США ввели санкции против отеля Four Seasons в Дамаске Политика, 20:49 Глава Дагестана объяснил споры из-за дорожного знака на границе с Чечней Политика, 20:45 Владимир Зеленский пошел в кадровое наступление Политика, 20:44 Radiohead опубликовала 18 часов неизданных записей из-за взлома хакеров Общество, 20:33 Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» в деле Голунова Общество, 20:15 МИД анонсировал визит комиссара СЕ по правам человека в Крым Политика, 20:14
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Radiohead опубликовала 18 часов неизданных записей из-за взлома хакеров

Музыкальная группа Radiohead на своей странице в Facebook объявила, что выкладывает в публичный доступ 18 часов неизданного материала, записанного во время работы над третьим студийным альбомом коллектива OK Computer (1997 год).

Такое решение музыканты приняли после того, как хакеры взломали минидиск солиста Тома Йорка и украли записи, потребовав $150 тыс выкупа. В сообщении отмечается, что материал никогда не предназначался для публики.

Он бесплатно доступен для прослушивания на странице Radiohead в Bandcamp в течение 18 дней, купить электронную версию можно за £18 — вся выручка будет передана общественному экологическому движению Extinction Rebellion.

Теги: Radiohead, пираты, аудиозаписи
Материалы по теме
Sony купила британскую EMI и ее права на 2 млн песен
Бизнес
Radiohead выпустит новый альбом 8 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter