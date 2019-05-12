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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 л бутафорской крови

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро. Об этом сообщает Le Parisien.

Несколько десятков активистов, которые были одеты в черное, несколько минут молча стояли у стен дворца, после чего принялись лить «кровь». Затем на облитые ступеньки были брошены цветы. В руках у активистов были различные плакаты, в частности «Остановите вымирание».

По данным полиции, шесть человек были арестованы на месте за «преднамеренную угрозу жизни других людей».

Как отмечает газета, целью этой акции был призыв властей не допустить исчезновения редких видов животных и растений.

Материал дополняется

Теги: Париж, активисты
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