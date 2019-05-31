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Mercedes-Benz отзовет 330 машин из-за плафона освещения места для ног

Компания «Мерседес-Бенц РУС» заявила об отзыве 330 автомобилей модели Mercedes-Benz X-Class (тип 470) в России из-за неустойчивого плафона для освещения пространства для ног. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзывать будут автомобили, произведенные с февраля по апрель 2018 года. Уточняется, что на некоторых автомобилях плафон освещения может выпасть из крепления, держаться только на подключенном проводе и застрять между педалью тормоза и облицовкой пространства для ног.

Поломка может привести к тому, что педаль тормоза больше не сможет полностью вернуться в начальное положение. Водителям, которые едут сзади, в этом случае будет непонятно, действительно ли машина тормозит. Росстандарт отмечает, что неполадка может испортить тормоза и увеличить тормозной путь.

Ремонт для владельцев машин проведут бесплатно. Предполагается, что плафон освещения пространства для ног «обернут дополнительным слоем клейкой ленты и поролона, что защитит его от выпадения».

Теги: Росстандарт, Mercedes-Benz, отзыв автомобилей
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