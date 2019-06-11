В аэропорту Астрахани самолет S7 сел с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы, совершил посадку в аэропорту Астрахани с отказавшим двигателем. Об этом РБК заявили в авиакомпании.

«Во время снижения самолета произошло самовыключение одного двигателя. Экипаж выполнил необходимые процедуры и благополучно произвел посадку в аэропорту Астрахани», — пояснили в S7. Там уточнили, что посадка с отказавшим двигателем — «одна из наиболее часто отрабатываемых ситуаций в ходе подготовки пилотов».

По данным «РИА Новости», которое первое сообщило об инциденте, речь идет о лайнере Airbus A319, на борту которого находились 89 человек. В результате никто не пострадал.

10 июня самолет S7 прервал вылет из Домодедово в Казань из-за того, что во время разбега по ВПП сработал датчик о возможном включении автомата тяги. Лайнер вернулся на стоянку, пассажиры вылетели резервным бортом. Никто не пострадал.