Лукашенко предложил «привести в чувства» Гидрометцентр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), сообщает пресс-служба главы государства.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50–70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — заявил Лукашенко.

По словам президента, он ориентируется на метеорологические прогнозы на 12 часов от военнослужащих. «Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», — отметил он.

В 2017 году при назначении нового главы Минприроды Андрея Худыка Лукашенко также заявил о желании разогнать центр по гидрометеорологии республики за неточность прогнозов. «Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Научитесь работать у структуры. Совсем небольшая — в нашей армии есть — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», — сказал белорусский лидер.