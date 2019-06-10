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Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
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Политика ,  
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Лукашенко поручил обеспечить безопасность на Евроиграх без «концлагерей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы должны обеспечить безопасность на II Европейских играх, но действовать им при этом следует без излишеств. Об этом он сказал на встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, передает агентство БелТА.

«Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси», — сказал президент.

Он обратил внимание на то, что при подготовке фан-зон уже выставили фундаментные блоки до проезжей части. «Читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фанзон. Это нам зачем?» — добавил президент и отметил, что ограждения должны не выходить за пределы пешеходного тротуара.

«Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть», — заключил Лукашенко.

При этом он отметил, что безопасности граждан и гостей нужно уделять большое внимание, но Минск не должен превращаться в «систему каких-то заборов».

Европейские игры в Минске пройдут с 21 июня по 1 июля. Во время игр проводятся соревнования среди атлетов Европы. Их планируется организовывать каждые четыре года. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку.

Теги: Алдександр Лукашенко, Европейские Игры, Минск, безопасность
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