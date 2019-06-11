Апелляцию на решение о домашнем аресте Голунова назначили на 14 июня

Адвокаты журналиста «Медузы» Ивана Голунова подали апелляцию на решение суда о его домашнем аресте, ее рассмотрение назначено на 14 июня. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Никулинского суда.

«Сообщаю, что 11 июня 2019 года в Никулинский суд поступила апелляционная жалоба адвокатов Елисеева О.В. и Бадамшина С.В. на постановление Никулинского суда от 8 июня 2019 года об избрании меры пресечения в отношении Голунова И.В. Рассмотрение вышеуказанной жалобы состоится 14 июня 2019 года в 11:00 в Московском городском суде», — заявили в суде.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в попытке продать наркотики. Голунов полагает, что наркотики ему подбросили, а само дело связано с его профессиональной деятельностью. 8 июня Никулинский суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Следствие и прокуратура настаивали на необходимости отправить его в СИЗО.