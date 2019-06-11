Сенатор Лахова подтвердила намерение покинуть Совфед в сентябре

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова подтвердила ТАСС, что доработает в Совфеде до истечения срока полномочий, который заканчивается в сентябре этого года.

«В этот раз, когда начались праймериз (предварительное голосование «Единой России»), я на них не пошла. В принципе, я не иду на сегодняшний день от Законодательного собрания Брянской области в Совет Федерации», — сказала она. По словам Лаховой, она планирует сосредоточиться на развитии и укреплении Союза женщин России.

Ранее источники РБК сообщили, что в сентябре после региональных выборов состав Совфеда частично сменится — из него уйдут девять сенаторов. Палату, помимо Лаховой, покинут представитель госсобрания Марий Эл Наталия Дементьева, бывший глава комитета по обороне Виктор Озеров (Хабаровский край), член комитета по природопользованию Ильдус Ахметзянов (Татарстан), член комитета по обороне Оксана Бурико (Верховный хурал Республики Тыва), председатель комитета по науке Зинаида Драгункина (Московская городская дума), член комитета по международным делам Ольга Тимофеева (Севастополь), зампредседателя комитета по бюджету Елена Перминова и зампредседателя комитета по аграрной политике Ирина Гехт.

Всего после голосования появятся основания для смены 31 сенатора (18% состава), но некоторые будут переназначаться на новые сроки.