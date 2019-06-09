Лидер «Машины времени» сообщил об отмене концерта у Кремля в День России

Лидер «Машины времени» сообщил об отмене концерта у Кремля в День России

«Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в рамках празднования Дня России 12 июня. Об отмене выступления на своей странице в Facebook сообщил лидер группы Андрей Макаревич, информацию подтвердил «РИА Новости» пресс-секретарь группы Антон Чернин.

По словам Чернина, с группой связались организаторы мероприятия — компания «Арс» — и сказали, что выступления не будет. «Кто-то кому-то позвонил», — предположил Макаревич.

В компании «Арс» не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию об отмене концерта, попросив перезвонить позднее.

Макаревич регулярно критикует действующую российскую власть. Он, в частности, выступал против присоединения Крыма к России и предлагал вместо выдачи паспортов жителям Донбасса «сперва заняться жизнью сотен тысяч наших [российских] граждан», которые живут «без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах».