В Россию планировали ввезти более 4 тыс. черепах под видом капусты

В Россию планировали ввезти более 4 тыс. черепах под видом капусты

Таможенники Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика при попытке ввоза в Россию 4100 среднеазиатских черепах. Животные перевозились в 24 мешках под прикрытием 7 тонн свежей капусты, уточняет Приволжское управление ФТС.

Инцидент произошел 7 июня. Общая стоимость партии черепах составляет более 5 млн рублей. Сухопутные черепахи включены в перечень дикой фауны и флоры и подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

В настоящий момент правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны.

Оренбургская таможня совместно с Институтом степи Уральского отделения РАН ведет работу по возвращению черепах в их естественные условия обитания.