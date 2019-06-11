Медведев в Женеве выступил против новых «берлинских стен»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что регулирование трудовых отношений во всем мире нуждается в общих подходах и принципах, а Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с другими странами в этой сфере. Об этом он сказал на Международной конференции труда в Женеве. Трансляция опубликована на сайте Международной организации труда.

«Россия против новых «берлинских стен». Мы придерживаемся принципов открытости, уважения национальных интересов, взаимовыгодного сотрудничества», — заключил Медведев. Он также добавил, что именно с этими целями создавался Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Премьер отметил, что санкции, протекционизм, торговые войны и другие «искусственные барьеры» негативно влияют не только на рынок труда, но и на экономику стран. «Компаниям, организациям, а стало быть и людям становится сложнее жить вне политики, что невозможно признать хорошим явлением», — сказал премьер-министр.

Медведев добавил, что странам необходимы общие подходы и принципы в урегулировании трудовых отношений, тогда как поведение некоторых из них в торгово-экономической сфере становится все более агрессивным, «буквально на грани произвола». Он заключил, что складывающийся десятилетиями порядок при такой ситуации оказывается под угрозой.

В Женеву российский премьер прибыл накануне, 10 июня. Вчера он провел встречу с российскими учеными, работающими в ЦЕРН, и посетил Большой адронный коллайдер.