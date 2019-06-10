Появилось фото Дмитрия Медведева внутри Большого адронного коллайдера

Дмитрий Медведев на лифте спустился в шахту крупнейшего ускорителя частиц в мире. Он осмотрел научное оборудование и пообщался с российскими учеными, работающими в ЦЕРН

Дмитрий Медведев и генеральный директор Европейского центра ядерных исследований Фабиола Джанотти (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер Дмитрий Медведев во время визита в Женеву спустился в одну из шахт Большого адронного коллайдера (БАК). Фотографии премьера, осматривающего детектор ATLAS, показала пресс-служба премьера.

Первый день визита премьера в Женеву был посвящен встрече с российскими учеными, работающими в ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований). Ранее пресс-служба уже анонсировала планы премьера посетить БАК. Как сообщает ТАСС, Медведеву провели экскурсию по научным объектам. Под землю, к коллайдеру, он спускался на лифте. Глубина залегания туннеля варьируется от 50 до 175 м. После осмотра он оставил в книге гостей запись: «Посещение ЦЕРН и Большого адронного коллайдера очень впечатляет. Это прекрасный пример сотрудничества! Успехов!».

Как отмечает «РИА Новости», Медведев высоко оценил работу ЦЕРН и ученых, работающих на БАК. «Без таких проектов, как ЦЕРН, движение современной науки просто невозможно, особенно с учетом перспектив и новой фазы развития Большого адронного коллайдера и тех возможностей, которые, вероятно, в результате этого возникнут», — сказал он. Премьер предложил продумать возможности сотрудничества с Европейской организацией ядерных исследований, отметив, что их перспективы «вдохновляют».

Как отмечает ТАСС, из 8 тыс. специалистов ЦЕРН 1 тыс. — россияне. При этом полноправным членом ЦЕРН Россия не является.