Московская полиция задержала напавшего на редакцию «Сноба»

Полиция задержала подозреваемого, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Начальник пресс-службы столичного главка Юрий Титов уточнил, что речь идет о человеке, разгромившем редакцию журнала «Сноб».

Подозреваемым оказался 24-летний житель ближнего зарубежья. На видео, обнародованном полицией, он говорит, что не помнит, как попал в офис, а также не знал, что это редакция журнала. «Я не помню, честно, мне только сегодня сообщили, где я был и что делал», — сказал задержанный. Он также подтвердил, что был в состоянии алкогольного опьянения.

Материальный ущерб составил 90 тыс. руб. По факту произошедшего возбуждено дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Главный редактор «Сноба» Ксения Чудинова сообщила РБК, что знает о задержании злоумышленника. «Мы очень ждем, когда появится возможность с ним пообщаться, хочется с ним поговорить», — сказала она. Чудинова добавила, что украденный ноутбук вернули в редакцию.

О нападении на редакцию «Сноба» стало известно накануне. Чудинова рассказала, что неизвестный полностью разгромил офис.