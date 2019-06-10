Редакция «Сноба» сообщила о нападении неизвестного на офис

На редакцию проекта «Сноб» напал неизвестный, говорится в сообщении издания во «ВКонтакте». Он разгромил офис, журналисты пока не могут попасть на рабочие места, рассказала главный редактор Ксения Чудинова.

«Сегодня в наш офис влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с девяти утра, поскольку там сейчас работает криминалист», — рассказала она.

Пятерых сотрудников издания временно разместил у себя телеканал «Дождь». «По всей видимости, после того, как мы увидим, что с нами произошло, мы будем просить о помощи с техникой. Мы — маленькое нишевое издание и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом», — рассказала главный редактор.

По словам Чудиновой, журналисты пока не могут оценить размеру ущерба, который был нанесен редакции.

Сообщение в социальной сети сопровождается фотографией, на которой присутствуют газеты РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости», вышедшие с надписью в поддержку журналиста Ивана Голунова на первой полосе. Аналогичную надпись на заглавной странице своего сайта разместил и «Сноб».