Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,48 +0,09 EUR Бирж. 71,83 +0,01 Brent 70,36 -0,72% USD Нал. 64,92 64,13 EUR Нал. 72,36 71,43 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1139 -0,0014 BTC/USD Бирж. 7 575,00 -52,50 IMOEX 2 619,76 -0,72% RTSI 1 279,86 -1,00% DJIA 25 776,61 -0,39% Nasdaq 7 750,84 -0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $80 (+13,7%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
BRENT $80 (+13,7%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
Как «Локомотив» отпраздновал победу в Кубке России. Фоторепортаж Спорт, 11:50 WWF сообщил об угрозе исчезновения в России шести видов животных Общество, 11:44 Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Политика, 11:34 О чем думают женщины-гуру в сфере менеджмента: подборка самых ярких идей Pro, 11:31 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 11:30 Набиуллина ответила на обвинения США в манипулировании валютным курсом Экономика, 11:26 Почему цена Bitcoin может опуститься до $7 тыс. Крипто, 11:22 Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в проекте НОВАТЭКа Бизнес, 11:15 Водителя попавшего в ДТП в Италии автобуса с россиянами задержали Общество, 11:12 Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes Бизнес, 11:12 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 10:59 Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров Бизнес, 10:57 СМИ узнали о нежелании погибшего в авиакатастрофе футболиста менять клуб Спорт, 10:54 СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани Общество, 10:50
Бизнес ,  
0 
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Журнал Forbes представил свой ежегодный список самых дорогих брендов мира. Бренд Apple занял в нем первую позицию, в 2019 году его стоимость оценивается в $205,5 млн долларов, что на 12% больше, чем в 2018-ом. Бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше $200 млн.

Первые пять строчек рейтинга принадлежат технологическим компаниям. На втором месте в нем расположился Google, его оценивают в $167,7 млн (на 27% больше, чем в 2018 году), а на третьем — Microsoft с $125,3 млн (рост по сравнению с прошлым годом — 20%). Замыкают топ-5 Amazon ($97 млн) и Facebook ($88,9 млн).

Общество
Китаец обманул Apple и получил вместо подделок 1,5 тыс. настоящих iPhone

В десятку самых дорогих брендов, не связанных с технологиями, вошли Coca-Cola (шестое место — $59,2 млн), Disney (восьмое место — $52,2 млн), Toyota (девятое — $44,6 млн), McDonald's (десятое — $43,8 млн). В этом году до $15,5 млн повысилась стоимость Netflix (рост — 34% по сравнению с 2018 годом), несмотря на то, что в общем рейтинге бренд занял 38-е место.

Подешевели, согласно рейтингу, более 20 брендов, включая ESPN (-10%), GE (-8%) and Hyundai (-8%). Сильнее всех пострадала шведская розничная сеть H&M — стоимость бренда упала до $11,5 млн (на 12% по сравнению с 2018 годом).

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes. В 2018 году второе и третье места в таком же порядке, как в 2019, заняли Google и Microsoft. Facebook был на четвертой строчке, а Amazon — на пятой.

Теги: Forbes, бренды, Apple, Рейтинг
Материалы по теме
Apple представила первый MacBook Pro с восьмиядерным процессором
Технологии и медиа
Из глобального рейтинга Forbes выпали «Аэрофлот» и «Уралкалий»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter