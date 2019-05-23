Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Журнал Forbes представил свой ежегодный список самых дорогих брендов мира. Бренд Apple занял в нем первую позицию, в 2019 году его стоимость оценивается в $205,5 млн долларов, что на 12% больше, чем в 2018-ом. Бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше $200 млн.

Первые пять строчек рейтинга принадлежат технологическим компаниям. На втором месте в нем расположился Google, его оценивают в $167,7 млн (на 27% больше, чем в 2018 году), а на третьем — Microsoft с $125,3 млн (рост по сравнению с прошлым годом — 20%). Замыкают топ-5 Amazon ($97 млн) и Facebook ($88,9 млн).

В десятку самых дорогих брендов, не связанных с технологиями, вошли Coca-Cola (шестое место — $59,2 млн), Disney (восьмое место — $52,2 млн), Toyota (девятое — $44,6 млн), McDonald's (десятое — $43,8 млн). В этом году до $15,5 млн повысилась стоимость Netflix (рост — 34% по сравнению с 2018 годом), несмотря на то, что в общем рейтинге бренд занял 38-е место.

Подешевели, согласно рейтингу, более 20 брендов, включая ESPN (-10%), GE (-8%) and Hyundai (-8%). Сильнее всех пострадала шведская розничная сеть H&M — стоимость бренда упала до $11,5 млн (на 12% по сравнению с 2018 годом).