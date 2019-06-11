Производитель в Барнауле отозвал всю партию колбасы из-за ртути

Сибирская продовольственная компания, в колбасе которой были обнаружены частицы ртути, отозвала всю партию данной продукции из магазинов. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Ранее жительница Барнаула обратилась в полицию из-за обнаружения на поверхности колбасы частиц ртути. Наличие микрочастиц ртути в продукции было подтверждено в ходе исследования. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«В компании была проведена повторная проверка партии, в результате чего наличие посторонних элементов в партии продукции не подтверждено. Несмотря на это, образцы продукции из данной партии переданы во внешнюю лабораторию для проведения экспертизы», — говорится в сообщении. Уточняется, что других обращений от потребителей не поступало.

В Сибирской продовольственной компании добавили, что ртуть не используется в деятельности компании, а вся продукция проходит многоступенчатую проверку на каждом этапе производства.