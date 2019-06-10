СКР возбудил уголовное дело из-за обнаруженной в колбасе ртути в Барнауле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в колбасе, купленной в Барнауле, частиц ртути. Об этом говорится в сообщении управления СКР по региону.

Микрочастицы ртути были обнаружены на поверхности колбасы, купленной в одном из магазинов Барнаула, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. По словам представителя главка, в полицию обратилась жительница Барнаула. «Она жаловалась на то, что обнаружила в колбасе, которую купила в одном из магазинов города, ртуть. Было назначено исследование. В результате исследования на поверхности того сегмента продукции, который был представлен заявительницей, были обнаружены микрочастицы ртути», — уточнили в пресс-службе. Собеседница РБК добавила, что проверка по обращению жительницы Барнаула продолжается.

10 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

РБК направил запрос в компанию «Российские мясопродукты» (РМП), производителя колбас торговой марки «СПК».

В сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге ребенок обнаружил во дворе одного из домов 3,5 кг ртути и принес домой. Позднее он был госпитализирован с диагнозом «отравление ртутью». Кроме него пострадали еще восемь детей.