В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт

В Московской области в ДТП погиб автор YouTube-канала Moto nexus, мотоциклист Артем Болдырев, известный как Болт. Об этом ТАСС сообщил представитель байкерского объединения «МотоМосква».

ДТП произошло на 69-м км трассы М-4 «Дон» в Подмосковье.

В ГУ МВД по Московской области агентству подтвердили, что в результате ДТП погиб мужчина 1985 года рождения. Имя погибшего там, однако, не назвали.

«Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев пишет, что блогер управлял мотоциклом BMW с помощью ног и снимал происходящее на камеру. Мотоцикл врезался в легковой автомобиль Fiat, в результате столкновения блогер погиб на месте.

Как уточняет «КП», столкновение произошло около 18:10 мск 10 июня. О состоянии водителя машины не сообщается.