Под Ялтой три человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и мотоциклом

Под Ялтой три человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и мотоциклом

На дороге Севастополь — Ялта в Крыму мотоцикл Honda наехал на пешехода и столкнулся с легковой машиной Skoda, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«В результате ДТП погибли пешеход, неустановленная женщина на вид 30–35 лет, а также водитель и пассажир мотоцикла. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка», — сказали в МВД.

Столкновение произошло 10 июня около 7:42 мск. Отмечается, что женщина переходила дорогу в неположенном месте.

10 июня на трассе М-4 «Дон» в Тульской области фура врезалась в колонну МЧС, которая направлялась в Крым для проведения плановых работ по разминированию. Пострадали пять сотрудников МЧС. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем. Сам водитель не пострадал.

