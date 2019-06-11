Россияне назвали главные символы страны

Главными символами России являются единство народа, его сплоченность и многонациональность, а также герб, гимн и флаг. Так считают по 16% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «РИА Новости».

9% респондентов назвали символом России богатую природу, 6% — любовь к родине. Еще 5% ассоциируют страну с ее мощью и величием.

Опрос ВЦИОМа был проведен 9 июня, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

В ноябре 2018 года 20% россиян заявили ВЦИОМу, что символом, объединяющим страну, является гимн. Также, по мнению участников опроса, граждан объединяют песни «День Победы» (8%) и «Катюша» (7%).

Среди литературных символов, объединяющих россиян, респонденты отметили роман «Война и мир» Льва Толстого (11%), произведения Александра Пушкина (4%) и роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова (3%).

