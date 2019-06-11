Немецкий журнал составил список самых красивых русских имен

Немецкий журнал Superweib назвал десять самых красивых российских имен по его версии. В материале также указывается значение для каждого из имен, его возможные сокращения или полная версия.

Согласно рейтингу Superweib, наиболее красивыми женскими именами являются Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика. Красивые мужские имена, по мнению автора текста — Алеша, Коля, Максим, Вадим, Никита.

В статье отмечается, что на русском языке во всем мире говорят 280 млн человек, а Россия — «богатая традициями, очаровательная страна».

В конце мая власти назвали популярные имена новорожденных в Москве. Девочек в 2019 году чаще называли Александрами, Мариями и Софиями (Софьями), тогда как мальчиков — Михаилами, Александрами и Максимами.

В Москве также зарегистрировали имя Арья — новорожденную назвали в честь героини сериала «Игра престолов». За 8 лет, пока шел сериал, в столице такое имя выбрали для 18 девочек.



